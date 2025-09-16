МЮ в поисках, кем заменить Аморима
Под наставником зашаталось кресло
32 минуты назад
Рубен Аморим / Фото - Манчестер Юнайтед
Боссы Манчестер Юнайтед могут уволить с поста главного тренера Рубена Аморима после 10 месяцев работы, сообщает Football365.
Позиции тренера в клубе пошатнула поражение в дерби от Ман Сити (0:3) в прошлые выходные.
По прогнозам букмекеров именно португальцу пророчат вторую тренерскую отставку в сезоне после Нуну Эшпириту Санту, с которым попрощался Ноттингем Форест.
Среди потенциальных кандидатов возглавить МЮ называют Оливера Гласнера (Кристал Пэлас), Гарета Саутгейта (без клуба), Зинедина Зидана (без клуба), Маурисио Почеттино (США).
