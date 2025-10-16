Михаил Цирюк

Настали очередные выходные, а это значит, что самое время выделить для себя главные матчи футбольного уикенда, чтобы не пропустить все самое интересное. Предлагаем вашему вниманию подборку топовых поединков, которые не дадут вам заскучать в свободное время.

Пятница: украинское дерби во Франции

21:45 ПСЖ - Страсбург

Формально этот матч - украинское дерби в Лиге 1, однако учитывая игровую практику Эдуарда Соболя в Страсбурге, вероятность того, что наши соотечественники пересекутся на поле, кажется минимальной. Да и то, что на поле выйдет хотя бы Илья Забарный, также совсем не гарантировано, так что не будем забегать вперед.

Прогноз ХSPORT.ua - победа ПСЖ

Суббота: немецкий Дер Классикер и топовый матч Серии А

14:30 Ноттингем - Челси

Ноттингем Александра Зинченко попал в просто ужасный кризис. Лесники не могут победить хоть где-то и хоть кого-то уже 9 матчей подряд, а в последних трех вообще потерпели поражения. Надеяться на то, что команда, балансирующая на грани зоны вылета, прервет эту негативную серию в противостоянии с лондонским Челси, достаточно трудно, однако даже одно очко стало бы для Форест настоящим счастьем.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Челси

17:00 Ман Сити - Эвертон

Значительно лучше идут дела у Эвертона Виталия Миколенко. В сентябре ириски уступили в дерби Ливерпулю (1:2) и вылетели из Кубка лиги от Вулверхэмптона (0:2), однако эти поражения пока остаются для команды Мойеса единственными осенью. Удастся ли клубу из Ливерпуля сдержать натиск грозного Ман Сити?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Ман Сити

17:15 Барселона - Жирона

Каталонское дерби, которое в прошлом сезоне привлекало бы внимание всей Испании и Европы, в этом кажется значительно менее интересным, ведь Жирона уже совсем не та и борется не за высшие места, а за выживание. А вот украинским болельщикам будет интересно хотя бы понаблюдать за игрой нашего Владислава Ваната.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Барселоны

19:30 Вильярреал - Бетис

Матч третьей и четвертой команд Ла Лиги точно стоит внимания, тем более что обе команды в порядке. Бетис подходит к встрече с серией из трех побед подряд, а вот Вильярреал таким похвастаться не может, ведь в последнем матче Ла Лиги уступил Реалу (1:3). Впрочем, поражение отвершкових вовсе не является свидетельством каких-либо проблем, так что ждем яркий и зрелищный футбол с обеих сторон.

Прогноз XSPORT.ua - победа Вильярреала

19:30 Бавария - Боруссия Д

В последних играх дортмундская Боруссия немного подтянула статистику противостояний с главным конкурентом, и не уступает баварцам уже три матча подряд, так что теперь самое большое противостояние немецкого футбола уже не кажется игрой в одни ворота.

На то, что встреча на Альянц-Арене будет конкурентной, указывает и форма команд. Бавария лидирует в чемпионате со 100% показателем набранных очков, Боруссия идет второй, отставая на 4 балла, и ни одна из команд еще не потерпела в этом сезоне поражений. Так что запасаемся попкорном, должно быть довольно ярко.

Прогноз XSPORT.ua - победа Баварии

21:45 Рома - Интер

довбик

Большой матч ожидает в этот уикенд и Рому нашего Артема Довбика. В гости к волкам, которые выиграли 5 из 6 матчей чемпионата и делят первое место в таблице вместе с Наполи, приедет миланский Интер, который отстает от лидеров лишь на одну победу и, соответственно, сможет догнать джалоросси в случае успеха. Ну а нас, кроме всех этих разборок, интересует еще и то, сколько игрового времени получит украинский форвард.

Прогноз XSPORT.ua - Интер не проиграет

22:00 Колумбия U-20 - Франция U-20

Если вы продолжали следить за чемпионатом мира U-20 и после вылета сборной Украины, то должны увидеть и его развязку. После поражения от Марокко в полуфинале (1:1, пен.4:5) сборная Франции попытается покинуть турнир хотя бы с бронзовой медалью. Для этого Ле Бле придется обыграть команду Колумбии, которая в четвертьфинале неожиданно выбила испанцев (3:2).

Прогноз XSPORT.ua - победа Франции

Воскресенье: финал ЧМ U-20 и легендарное дерби в Англии

18:30 Ливерпуль - Ман Юнайтед

Для английского футбола это противостояние настолько легендарное, что даже "мертвый" Манчестер Юнайтед в последнее время периодически находит в себе силы дать бой Ливерпулю, чтобы не портить ему: из последних шести матчей красные дьяволы смогли не проиграть четыре.

Если же серьезно, то фаворитизм Ливерпуля очевиден и на этот раз, однако фиаско подопечных Слота в последних трех матчах подряд все же наводит на мысли, что манкунианцам можно и нужно дать бой.

Прогноз XSPORT.ua - победа Ливерпуля

02:00 Аргентина U-20 - Марокко U-20

А в ночь на понедельник завершится чемпионат мира U-20. До финала дошли Аргентина, которая одержала на турнире шесть побед в шести матчах, и Марокко, от которого такогоуспешного выступления ожидали немного меньше. Если сон перед работой в понедельник - это для слабаков, можно посмотреть, кто же из них всё-таки заберёт медали молодёжного мундиаля.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Аргентины

В материале использованы фото Getty images