Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко в интервью XSPORT высказался о работе Сергея Реброва во главе сине-желтых.

Реброва убрать ты можешь, но я не вижу внутри Украины и за ее пределами тренера, которому бы удалось за короткий срок полностью изменить игру. Или доверить молодым тренерам в системе УАФ. Дать им полный карт-бланш, закрыть глаза на результат и работать над построением игры. Так же важно, как игроки со статусом воспримут этого тренера. Авторитарный стиль управления командой не будет работать с младшим поколением. На это также нужно обращать внимание.

Тренер сборной прежде всего должен быть и психологом, и менеджером, и отцом, и близким другом, чтобы достичь результата. Человек должен понимать, как мыслит футболист, считывать его настроение, - объяснил Левченко.