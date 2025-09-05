Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко в эксклюзивном интервью XSPORT поделился мыслями о старте квалификации на ЧМ-2026.

Сегодня вечером подопечные Сергея Реброва сыграют против Франции, которая приехала во Вроцлав.

Фото - УАФ

– Евгений, начало нового цикла для сборной вызывает у вас нотки беспокойства?

– К первому матчу я настраиваю себя на позитивный лад. Хочется увидеть сборную более целостной. Есть много вопросов к тренерам и игрокам. Как бы мы ни обсуждали, что Украина будет конкурировать с Францией за первое место, наиболее принципиальными будут матчи против Азербайджана и Исландии.

Нам очень сложно давались вторые матчи в спарках, а игра против Франции отнимет не только физические силы, но и ментально за короткий срок прийти в себя. Наш тренерский штаб будет стоять перед дилеммой, на кого можно положиться в обоих матчах, а кого поберечь на Азербайджан.

– В этом году сборная в основном разочаровывает, не так ли?

– Если мы не сделали выводы, нам нечего делать в квалификации. Непроход Бельгии – полностью вина на тренерском штабе. Поездку в Канаду можно рассматривать не так с точки зрения результата, как возможность пересмотреть потенциальных кандидатов, хотя смотреть эти матчи удовольствия не из приятных. Было достаточно времени провести работу над ошибками и когда в медиа постоянно звучит, что мы играем за страну, а потом не знаем, куда скрыться от позора. Так не должно быть. У нас высококлассные игроки, которые могут приносить результат. Нужно лишь найти, как лучше использовать наши сильные стороны.

– После Бельгии не выглядело логичным поменять тренера?

– Реброва убрать ты можешь, но я не вижу внутри Украины и за ее пределами тренера, которому бы удалось в сжатый срок полностью поменять игру. Или доверить молодым тренерам в системе УАФ. Дать им полный карт-бланш, закрыть глаза на результат и работать над построением игры. Также важно, как игроки со статусом будут воспринимать этого тренера. Авторитарный стиль управления командой не будет работать с молодым поколением. На это также нужно обращать внимание.

Тренер сборной прежде всего должен быть и психологом, и менеджером, и отцом, и близким другом, чтобы достичь результата. Человек должен понимать, как мыслит футболист, считывать его настроение.

– Можно увидеть целостную картину, которой руководствовался Ребров при формировании списка?

– Может сложиться впечатление, что ее нет, но нужно смотреть, в каком состоянии сейчас находится Ярмоленко, но это та фигура, которая всегда нужна в раздевалке. Также о Зине можно сказать, что с позиции раздевалки такие ребята нужны. Молодежь, которая приезжает в сборную, осознают всю ответственность, а в их словах прослеживается сентимент и чувство ответственности.

– Зинченко до перехода в Ноттингем Форест вообще не играл. Его появление в сборной не казалось авантюрой?

– Сашко каши не испортит. Да, у него не было практики в официальных матчах. Если бы Зинченко

Александр Зинченко / Фото - УАФ

розумів, що не зможе бути корисним, то він би повідомив тренерський штаб, що на нього краще не розраховувати. Ми знаємо професійне ставлення Зіни до справи.

Как бы ты ни хотел, ни тренировался, всё равно мотивация постепенно угасает. Как показывает пример Шапаренко или Бражко. Если за Николаем приходили турки – стоило было соглашаться. Изменение обстановки могло помочь вернуться на уровень до травмы. К счастью, Динамо и Шахтёр утихомирили таланты, отпустив Ваната и Судакова за приемлемую сумму.

– Трансфер в Бенфику – большой вызов для Георгия?

– Да. Судаков может стать для Бенфики тем игроком, который может действовать на разных позициях в центре поля и потенциальная заявка на возвращение чемпионства. На Жору не будет такого давления, как на Мудрика с переходом в Челси. Плюс он будет играть снова с Трубиным, который проводит третий сезон в Португалии. Это очень ускорит адаптацию в новой стране. Главный тренер Бруну Лаж дал понять, что возлагает большие надежды на Судакова.

Георгий Судаков / Фото - Бенфика

– Ждём Мудрика в Бенфике?

– А почему нет? Если Миша пропустит около года, Бенфика вполне может стать клубом, чтобы перезагрузить карьеру в Европе.

– Ванату в Жироне будет тяжело?

– Очень многое будет зависеть от него. Я всегда выступал за то, чтобы лучшие игроки из Украины ехали в хорошие чемпионаты, но сейчас Жирона не похожа на команду, которая подняла всех на уши несколько сезонов назад.

Довбик и Цыганков своей репутацией открыли двери Жироны другим украинцам. Наставник Жироны любит работать с украинцами, однако положение Мичела сейчас шаткое, и каждая следующая неудача может стоить увольнения.

– Жирона не из тех клубов, которые бросаются деньгами. Решение активировать клаусулу не выглядит громоотводом для болельщиков?

– Как показывает практика, в последние часы трансферного окна берут то, что плохо лежит. С точки зрения спортивного менеджмента, переход Зинченко можно расценивать как провал, если они на позиции ЛЗ видели другого игрока.

Жирона неплохо заработала и в плане ФФП вполне могла оформить дорогой трансфер. Они дали понять, что Ванат будет игроком, на которого будут делать ставку.

– Ванат по стилистике не похож на Довбика. В условиях Ла Лиги сможет Влад проявить сильнейшие качества?

– Сравнений с Довбиком в Жироне не избежать. От него будут ждать голов на регулярной основе, как это делал Артём. За Ванатом интересно будет наблюдать в Жироне. Как быстро Цыганков объяснит ван де Беку, Витселю, Лемару, как правильно обслужить Влада или создать ему ситуации, где за счет скорости и дриблинга он сможет убежать. Не стоит недооценивать роль Стуани, который будет помогать, чтобы отблагодарить болельщиков за терпение, когда в начале не всё пойдет насценарием.

Владислав Ванат / Фото - ФК Жирона

– Забарный переходом в ПСЖ не открыл Ящик Пандоры, который будет использовать вражеская пропаганда?

– Персональная позиция Ильи не подлежит сомнению. Мы не знаем, какие были договоренности с ПСЖ. На мой взгляд, Забарному перед подписанием контракта могли пообещать, что Сафонова в команде не будет, однако то, что произошло, безусловно ударит по его имиджу внутри Украины.

– Можно упрекнуть, что стоило выбирать из других предложений и не переходить в ПСЖ...

– Это имеет место, и ПСЖ просто подставили Илью, который доверился катарцам, которые могут эту ситуацию раскрутить в околополитическом контексте.

Илья Забарный / Фото - ПСЖ

– Смена клуба может сыграть в плюс в матчах сборной?

– 100%. Твой статус меняется. Сейчас это может дать полезный импульс. Сборная только выиграет от увеличения представительства легионерами.

– Как нам привыкнуть к краткосрочному отбору?

– Как по мне, тренерскому штабу следует думать стратегически, с кем наиболее вероятно можно рассчитывать на очки. Между этими матчами команду нужно подводить к общему знаменателю за короткий период времени.

