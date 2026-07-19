Павел Василенко

Победитель чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, получит от ФИФА рекордные призовые – 50 миллионов долларов. Это самая большая сумма, когда-либо выплаченная чемпиону мира. Команда, которая уступит в финале, также останется с солидным вознаграждением – 33 миллионами долларов.

Всего ФИФА распределит между 48 участниками турнира 871 миллион долларов призовых. Каждая сборная получила по 2,5 миллиона долларов на подготовку к турниру и минимум 10 миллионов за участие в групповом этапе. Дальнейшие выплаты зависели от успехов команд в плей-офф.

Уже определены и суммы для других призеров. Сборная Англии, выигравшая матч за третье место, заработает 29 миллионов долларов, тогда как Франция за четвертое место получит 27 миллионов.

В воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде действующий чемпион Европы Испания сыграет в финале против действующего чемпиона мира Аргентины. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Для сравнения, за победу на мундиале-2022 аргентинская сборная получила 42 миллиона долларов, так что нынешний чемпион установит новый финансовый рекорд мировых первенств.