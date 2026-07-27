Павел Василенко

Вингер донецкого Шахтёра Алиссон Сантана продолжает привлекать внимание клубов Английской Премьер-лиги. По информации обозревателя Фреда ФК, 20-летний бразилец находится в сфере интересов Борнмута, который внимательно следит за его прогрессом.

Сообщается, что английский клуб анализирует выступления футболиста и рассматривает возможность сделать официальное предложение. Окончательное решение будет зависеть от ситуации на трансферном рынке и условий потенциальной сделки.

В то же время возможная продажа Алиссона выгодна не только Шахтёру. Его бывший клуб – Атлетико Минейро – сохранил за собой 15% экономических прав на футболиста. Таким образом, в случае перехода бразильца в АПЛ клуб из Белу-Оризонти также получит часть средств от трансфера.

Это уже не первый интерес из Англии к молодому вингеру. Ранее сообщалось, что один из скаутов рекомендовал Ньюкаслу обратить внимание на Алиссона как на перспективное усиление.

Бразилец присоединился к Шахтёру в марте 2025 года, перейдя из Атлетико Минейро за 14 миллионов евро. С тех пор он провёл 38 матчей в составе «горняков», забил восемь голов и отдал 13 результативных передач.

Контракт Алиссона с донецким клубом рассчитан до конца 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 9 миллионов евро.