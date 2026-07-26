Шахтер планирует принимать соперников в еврокубках на стадионах Лондона
Арда Туран рассказал, где горняки проведут еврокубковый сезон
18 минут назадПодписаться в
Донецкий Шахтер рассматривает Лондон как основной город для проведения домашних поединков в еврокубках. Об этом заявил главный тренер горняков Арда Туран. Слова приводит Суспільне Спорт.
Специалист не уточнил конкретную арену, однако отметил, что турецкий вариант отпал из-за требований европейского футбольного союза:
Похоже, мы будем играть наши еврокубковые матчи в Лондоне. Мы очень хотели быть в Турции, но условия УЕФА оказывают на нас большое давление. [...] Мы также ждем всех в Лондоне.
По информации издания The Athletic, донетчане уже ведут переговоры об аренде стадионов Челси (Стэмфорд Бридж), Фулхэма (Крейвен Коттедж) и Брентфорда (Gtech Community Stadium).
Заря хочет подписать игрока Шахтера.