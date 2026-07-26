Павел Василенко

Донецкий Шахтер провел последний контрольный матч перед стартом нового сезона УПЛ. В заключительном спарринге команда Арды Турана сыграла вничью с турецким Бурсаспором — 0:0.

Первый тайм прошел в довольно закрытой борьбе. Команды действовали осторожно, а основные события разворачивались в центре поля. Наиболее опасными в составе Шахтера были дальние удары Алиссона и Лассини Траоре, тогда как вратарь украинской команды один раз спас свои ворота после атаки соперника.

После перерыва игра оживилась. В начале второго тайма вратарь Шахтера Твардовский выиграл дуэль у Линкольна, не позволив хозяевам открыть счет. В ответ опасный удар Кевина Энрике на 74-й минуте отразил вратарь Бурсаспора. Свои шансы также имели Мендоза и Цуканов, но их ударам не хватило точности.

Таким образом, Шахтер завершил летние сборы без поражения. Ранее донецкая команда обыграла Рудеш (5:0) и Горицу (2:0), а также сыграла вничью со Славен Белупо (2:2) и саудовской Аль-Улой (0:0).

Первый официальный матч нового сезона команда Арды Турана проведет 3 августа против Кудривки в рамках стартового тура УПЛ.