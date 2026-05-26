Сергей Разумовский

Полузащитник Георгий Судаков в настоящее время не рассматривает вариант с уходом из Бенфики в летнее трансферное окно. Как сообщает A Bola, украинский футболист настроен продолжать выступления за лиссабонский клуб и сосредоточен на том, чтобы закрепиться в команде.

По информации источника, Судаков хочет как можно лучше проявить себя в начале нового сезона. Его главная цель — убедить тренерский штаб в своей ценности для команды и оправдать инвестиции, которые Бенфика сделала в его трансфер из Шахтера. Эта задача останется актуальной независимо от того, кто будет возглавлять команду — новый главный тренер или Жозе Моуринью.

Несмотря на желание самого игрока остаться, Бенфика не исключает возможности переговоров о его продаже уже этим летом. В клубе учитывают значительные инвестиции в украинца, а также потенциальную потребность в обновлении состава. Определенные действия для оценки возможного трансфера уже предпринимаются.

Однако реализовать выгодную сделку будет непросто. Среди факторов, которые могут осложнить продажу Судакова, называются нехватка стабильной игровой практики в течение сезона и невыход сборной Украины на чемпионат мира-2026. Это может снизить интерес потенциальных покупателей или повлиять на финансовые условия возможного трансфера.

Сделка по переходу украинца является финансово значимой для португальского клуба. С учетом фиксированной стоимости аренды и обязательного выкупа, который должен быть осуществлен в 2026 году, общая сумма трансфера составляет 27 миллионов евро. Если будут выполнены предусмотренные бонусные условия, она может вырасти до 32 миллионов евро.

Отдельно прописаны и условия для Шахтера в случае будущей продажи Судакова. Донецкий клуб должен получить 25 процентов от чистой прибыли с следующего трансфера футболиста. В то же время этот процент может быть уменьшен до 15, если Бенфика дополнительно выплатит «горнякам» еще 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Георгий Судаков провел за Бенфику 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

