«Надеюсь, в этом сезоне мы выйдем в еврокубки»: Миколенко – о ничьей с командой Мудрика
Украинец высказался по поводу возвращения партнера по обороне
Защитник Эвертона Виталий Миколенко поделился мыслями после ничьей в матче четвертого тура английской Премьер-лиги против Тоттенхэма (0:0). Слова украинца передает Sky Sports.
Эта команда очень хороша. Несколько недель назад я сказал, что, вероятно, это лучший состав, который я видел в "Эвертоне" с тех пор, как пришел в клуб.
Я рад играть вместе с этими футболистами, а также рад возвращению Джарреда [Брентуэйта] — с ним приятно играть. Он всегда меня поддерживает. Он постоянно прикрывает сзади. Я знаю, что он отнимет мяч, если я или мой вингер его потеряем.
Надеюсь, в этом сезоне мы выйдем в еврокубки. Я понимаю, что с таким небольшим составом это будет сложно. Но наша цель — еврокубковый футбол.
Напомним, вингер сборной Украины Михаил Мудрик пропустил матч против Эвертона из-за травмы.