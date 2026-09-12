Защитник Эвертона Виталий Миколенко поделился мыслями после ничьей в матче четвертого тура английской Премьер-лиги против Тоттенхэма (0:0). Слова украинца передает Sky Sports.

Эта команда очень хороша. Несколько недель назад я сказал, что, вероятно, это лучший состав, который я видел в "Эвертоне" с тех пор, как пришел в клуб.

Я рад играть вместе с этими футболистами, а также рад возвращению Джарреда [Брентуэйта] — с ним приятно играть. Он всегда меня поддерживает. Он постоянно прикрывает сзади. Я знаю, что он отнимет мяч, если я или мой вингер его потеряем.

Надеюсь, в этом сезоне мы выйдем в еврокубки. Я понимаю, что с таким небольшим составом это будет сложно. Но наша цель — еврокубковый футбол.