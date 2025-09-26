Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк рассказал, как удалось переманить игроков из Бразилии и Испании к вчерашнему участнику Первой лиги.

Что касается игроков из Испании и Бразилии, мы рассматривали рынок свободных агентов. Для меня было основным критерием качественная работа с мячом. В нашем футболе есть проблема с этим. Вы можете назвать кого-то из украинских игроков, кто имеет высокий процент обыгрышей?

Их можно пересчитать на пальцах одной руки. У нас это делал Ваня Бендера, который сейчас травмирован. Я всегда говорю своим ребятам – не бойтесь идти в обыгрыше. Раз-два не получится, а на третий может и пройти. Игра один в один, на мой взгляд, наше слабое звено на сегодняшний день.

Почему у нас проблема с креативными игроками? Все в комплексе. Что-то одно выделить сложно. Здесь и психология и требования тренеров, которые просили искать передачи и ты не можешь себя заставить найти этот ритм.

Испанцы у нас прошли просмотр, узнали ситуацию на месте. Тревоги есть, но более-менее спокойно. Потом присоединился Себерио и он уже ехал к нам, понимая, что у ребят все в порядке. Джованни общался с бразильцами Шахтера. Пригласив четырех ребят с одинаковым менталитетом, мы надеемся, что это поможет им быстрее интегрироваться в наш быт и футбол в частности.

Мы не можем требовать от них полного понимания наших требований. Наши ребята отлично помогают им освоиться. Нужно немного подождать и они быстро почувствуют себя в своей тарелке.

Наш третий вратарь Глеб Бушняк владеет испанским. Ребята также неплохо владеют английским. С Джованни сложнее, но ему с испаноязычными легче общаться. Испанцы помогают мне с Джованни, переводя с английского. Доходило до шуток, что я с Джованни индивидуально общался на трех разных языках 😊, – рассказал Нагорняк в интервью «Украинскому футболу».