Сергей Разумовский

Французский ПСЖ достиг принципиальной договоренности с Пармой о переходе японского вратаря Дзиона Судзуки. Об этом в соцсети X сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain agree deal in principle with Parma to sign Zion Suzuki, here we go!



Japanese goalkeeper joins for the future at fee worth €35m package. 🇯🇵



PSG consider loan for Suzuki to play regularly, Juventus will make a decision soon as top candidates. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/b5f0Lstn4M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

По его информации, общая сумма трансфера 23-летнего голкипера составит около 35 миллионов евро. В эту сумму могут войти как гарантированная выплата, так и предусмотренные соглашением бонусы.

Парижский клуб рассматривает Судзуки как долгосрочное усиление вратарской позиции. В то же время после завершения трансфера ПСЖ может отдать японца в аренду. Такой вариант позволит футболисту получать стабильную игровую практику, поскольку сразу закрепиться в основном составе французской команды ему будет непросто.

Наибольший интерес к аренде Судзуки в настоящее время проявляет Ювентус. Туринский клуб в ближайшее время должен определиться, готов ли он пригласить японского голкипера. Переход в итальянскую команду может стать для вратаря возможностью регулярно выступать на высоком уровне и быстрее адаптироваться к новым требованиям.

Основным голкипером ПСЖ в настоящее время является россиянин Матвей Сафонов. Также в составе парижан выступает украинский защитник Илья Забарный.

Судзуки присоединился к Парме летом 2024 года. Итальянский клуб приобрел вратаря у бельгийского Синт-Трёйдена за 7,5 миллиона евро. В прошлом сезоне японский футболист провел 22 матча, в которых пропустил 30 голов. В шести поединках Судзуки сохранил свои ворота неприкосновенными.

Кроме того, вратарь представлял сборную Японии на чемпионате мира 2026 года. Японская команда дошла до 1/16 финала турнира.