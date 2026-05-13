Сергей Разумовский

Киевское Динамо продолжает работать над возможным усилением состава перед летним трансферным окном. Одной из позиций, которую столичный клуб может укрепить, является центр обороны. По информации Transferfeed, в сферу интересов украинского гранда попал ивуарийский защитник представителя австрийской Бундеслиги Вольфсберга Шейк Мамаду Диабате.

22-летний футболист выступает на позиции центрального защитника и считается одним из перспективных игроков своего клуба. Диабате родился в Абиджане, крупнейшем городе Кот-д’Ивуара, а футбольную карьеру начинал на родине. Его первым профессиональным клубом был Буаке, где он получил необходимую игровую практику и начал привлекать внимание скаутов.

Летом 2022 года Диабате решил продолжить карьеру за пределами Кот-д’Ивуара и перебрался в Израиль. Там защитник выступал за Маккаби Петах-Тиква, а также играл за Маккаби Яффа. В январе 2024 года ивуариец перешел в австрийский Вольфсберг. В новой команде он быстро смог закрепиться и стать частью основной обоймы. Диабате помог клубу завоевать Кубок Австрии.

В нынешнем сезоне центральный защитник провел 27 матчей во всех турнирах. Такое количество поединков свидетельствует о доверии со стороны тренерского штаба Вольфсберга и о том, что Диабате рассматривается как важный игрок оборонительной линии австрийского клуба.

По данным источника, Вольфсберг не исключает продажу футболиста во время летнего трансферного окна, однако хочет получить за него около двух миллионов евро. При этом ориентировочная рыночная стоимость по Transfermarkt Диабате оценивается в 800 тысяч евро.

Для киевского клуба такой трансфер мог бы стать инвестицией в будущее. Диабате еще достаточно молод, но уже имеет опыт выступлений в нескольких чемпионатах, а также трофей на европейском уровне. Его габариты, атлетизм и навыки игры в обороне могут быть полезными для Динамо, которое традиционно уделяет внимание поиску перспективных футболистов с потенциалом для дальнейшего развития.

Динамо 99 лет. 13 мая киевский гранд празднует День рождения.