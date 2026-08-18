Сергей Разумовский

25-летний украинский опорный полузащитник Лехии Иван Желизко привлек внимание нескольких клубов. По информации польского издания Meczyki, футболист может сменить команду уже в одном из ближайших трансферных окон.

Руководство Лехии открыто к продаже украинца, если получит предложение, которое будет соответствовать финансовым ожиданиям клуба. В настоящее время Желизко интересуются сразу три представителя польской Экстраклассы – Ракув, Мотор из Люблина и Корона из Кельце.

В то же время польским клубам будет сложно выполнить требования Лехии. Гданский клуб хочет получить за трансфер полузащитника 5 млн евро. Такая сумма может оказаться непосильной для потенциальных покупателей из Польши, поэтому переход в другую команду Экстраклассы в настоящее время выглядит менее вероятным.

С учетом финансовых условий Лехия может сосредоточиться на предложениях из-за рубежа. По данным источника, переговоры о возможном трансфере Желизко продолжаются с клубами из США, Бельгии и Турции.

Текущий контракт украинского футболиста с Лехией рассчитан до 30 июня 2028 года. Благодаря этому польский клуб имеет возможность самостоятельно определять условия продажи и не обязан соглашаться на первое предложение.

Ранее сообщалось, что ситуацией вокруг Желизко также интересовался донецкий Шахтер, итальянские Торино и Болонья. Таким образом, украинский полузащитник уже длительное время находится в поле зрения клубов из различных европейских чемпионатов.

В текущем сезоне Желизко провел два матча в Первой лиге Польши. Его основной позицией является опорная зона, где футболист отвечает за отбор мяча, переход команды от обороны в атаку и поддержание баланса между линиями. Хавбек известен по выступлениям в составе молодежной сборной Украины, с которой он дошел до полуфинала Евро-2023 (U-21).