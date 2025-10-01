Форвард Абердина Кевин Нисбет отметил, что его команда встретилась с одним из самых сильных соперников Лиги конференций.

Игрок подчеркнул, что подобные матчи необходимы шотландскому клубу, если Абердин действительно нацелен на участие в плей-офф турнира.

«Мы участвуем в Лиге конференций не просто для галочки. Мы участвуем, чтобы бороться и постараться занять как можно более высокое место в таблице. Там есть такие громкие имена, как Шахтер Донецк, и, честно говоря, я думаю, что нам досталась одна из самых сложных жеребьевок, однако, если вы собираетесь пройти дальше, то лучше иметь более сложные игры, чтобы проверить себя и свою команду, как индивидуально, так и как клуб на европейской арене.

Как только мы начнем хорошо играть в Лиге конференций и добудем несколько побед, это покажет, что мы действительно достойны быть на этом уровне», — сказал Нисбет для The Press and Journal.