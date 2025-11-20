Нидерландский форвард Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе может вскоре оказаться в составе римской Ромы. Об этом сообщает Вильям Лассандра.

По данным источника, нападающий уже дал согласие на переход, и теперь клубы должны договориться между собой о деталях сделки.

В этом сезоне Зиркзе успел провести пять матчей за манкунианцев во всех турнирах, однако результативными действиями пока не отметился. Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

За Рому также играет украинский нападающий Артем Довбик. Ранее сообщалось, что Рома планирует оформить трансфер нападающего зимой.