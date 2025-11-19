Рома продолжает активные поиски нападающего, который способен усилить линию атаки зимой. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, Джан Пьеро Гасперини остается недовольным текущей результативностью форвардов. Эван Фергюсон отметился лишь одной передачей в десяти встречах, а украинский нападающий Артем Довбик в четырнадцати матчах забил дважды и отдал две голевые передачи.

Стало известно, что римляне ведут переговоры о возможном переходе Джошуа Зиркзе, который представляет Манчестер Юнайтед и сборную Нидерландов. Спортивный директор Фредерик Массара продолжает обсуждать потенциальную сделку с английским клубом.

Ситуация с Довбиком остается неопределенной. Ранее к нему проявлял интерес Милан, однако сейчас клуб переключился на другие цели и не планирует возвращаться к кандидатуре украинца. В Роме не исключают аренду или полноценный трансфер Довбика, если поступит подходящее предложение, но вероятность такого исхода считают минимальной.

Отдельно отмечается, что форвард в настоящее время восстанавливается после травмы. По последним оценкам, Довбик может быть вне игры от четырех до шести недель.