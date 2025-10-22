Итальянский журналист Алессандро Вокалелли раскритиковал главного тренера Ромы Джан Пьеро Гасперини за его решение в матче седьмого тура чемпионата Италии против миланского Интера, завершившемся со счетом 0:1, и также отметил игру форварда римского клуба Артема Довбика.

«Я один из тех, кто считает, что Гасперини полностью ошибся с составом на эту встречу. Несколько игроков были не на своих позициях, и у них не было нападающего. В первом тайме Интер доминировал над Ромой. Гасперини был худшим на поле, возможно, даже хуже, чем Довбик, которого критиковали», – сказал Вокалелли в эфире Radio Radio Afternoon.

28-летний Довбик в этом сезоне провел за Рому восемь матчей, отметившись одним забитым голом и одной результативной передачей.

Следующий матч римская команда сыграет 23 октября против Виктории Пльзень в Лиге Европы. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.