Наполи расстроил Милан и обошел команду Аллегри в таблице чемпионата Италии
Единственный гол в матче забил Политано
около 2 часов назад
Наполи – Милан / Фото - Yahoo
Наполи на домашней арене минимально обыграл Милан в матче 31 тура Серии А сезона-2025/26.
Единственный гол в поединке был забит на 79-й минуте – ворота россонери поразил Маттео Политано.
Наполи после этой победы поднялся на второе место в таблице чемпионата Италии с 65 очками, переместив на третью позицию Милан (63 очка).
Серия А 2025/26. 31-й тур
Наполи – Милан 1:0
Гол: Политано, 79
Ранее стали известны имена главных кандидатов на пост наставника сборной Италии.
