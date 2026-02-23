Рома на своём поле одержала убедительную победу над Кремонезе. Первый тайм прошёл с преимуществом хозяев, однако открыть счёт удалось только после перерыва.

На 59-й минуте Брайан Кристанте результативно замкнул подачу с углового. Впоследствии Эван Н’Дика удвоил преимущество после ещё одного стандарта, а в конце встречи Никколо Пизилли установил окончательный счёт — 3:0.

После 26 туров Рома имеет 50 очков и делит третье место с Наполи. Кремонезе остаётся среди команд, ведущих борьбу за сохранение прописки в элите.

Италия. Серия А. 26-й тур

Рома – Кремонезе 3:0 (Кристанте 59, Н’Дика 77, Пизилли 86)