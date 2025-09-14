Наполи сделал с Фиорентиной то, что не смогло Полесье
Неаполитанцы торжествовали в Реджо-Эмилии
11 минут назад
Фото - La Nazione
Фиорентина в 3 туре Серии А встретилась с Наполи. Матч в Реджо-Эмилии завершился со счетом 1:3.
Чемпион Италии закрыл вопрос о победителе в стартовые 15 минут. Сначала Де Брейне организовал быстрый гол с пенальти. Через 10 минут арендованный в Манчестер Юнайтед Хойлунд результативно отметил камбек в Серию А.
После перерыва команды обменялись голами Беукема и Раньери, который не дал Фиорентине проиграть разгромно.
Серия А. 3 тур
Фиорентина - Наполи 1:3
Голы: Раньери, 79 - Де Брейне, 3 (с пенальти), Хойлунд, 14, Беукема, 51
Поделиться