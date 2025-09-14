Фиорентина в 3 туре Серии А встретилась с Наполи. Матч в Реджо-Эмилии завершился со счетом 1:3.

Чемпион Италии закрыл вопрос о победителе в стартовые 15 минут. Сначала Де Брейне организовал быстрый гол с пенальти. Через 10 минут арендованный в Манчестер Юнайтед Хойлунд результативно отметил камбек в Серию А.

После перерыва команды обменялись голами Беукема и Раньери, который не дал Фиорентине проиграть разгромно.

Серия А. 3 тур

Фиорентина - Наполи 1:3

Голы: Раньери, 79 - Де Брейне, 3 (с пенальти), Хойлунд, 14, Беукема, 51

Дерби Италии, Манчестера, дебюты Судакова и Ваната.