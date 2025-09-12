Михаил Цирук

Наступают очередные выходные, а это значит, что самое время выделить для себя главные матчи футбольного уикенда, чтобы не пропустить всё самое интересное.

Предлагаем вашему вниманию подборку топовых поединков, которые не дадут вам заскучать в свободное время.

Пятница: потенциальный дебют Судакова

22:15 Бенфика - Санта-Клара

За лиссабонской Бенфикой украинские болельщики теперь будут следить с двойным вниманием, ведь помимо Анатолия Трубина там будет выступать ещё и один из самых звёздных футболистов нашей сборной – Георгий Судаков. Отметившись голом за национальную команду, он присоединился к клубу, и уже сегодня может дебютировать за орлов на глазах у домашних трибун.

Прогноз XSPORT.ua – победа Бенфики

Суббота: Всеитальянское дерби и много матчей с украинцами

14:30 Арсенал - Ноттингем

Очень символично, что уже в первом матче после перехода в Ноттингем Александра Зинченко, его новый коллектив встретится с командой, которой владеет украинец – лондонским Арсеналом.

Но сам игрок, из-за условий аренды, не сможет доказать тренерскому штабу канониров, что они рано его списали.

Лондонский клуб начал сезон довольно неплохо, хоть и в последнем туре минимально уступил Ливерпулю (0:1).

Прогноз XSPORT.ua – победа Арсенала

17:00 Эвертон - Астон Вилла

Эвертон Виталия Миколенко, после поражения в стартовом туре, набрал ход и выиграл три матча подряд во всех турнирах. Вполне возможно, что на этой волне ирискам удастся дать бой и Астон Вилле, которая наоборот начала сезон провально, и в трёх матчах набрала только одно очко.

Прогноз XSPORT.ua – Эвертон не проиграет

17:15 Сосьедад - Реал

Несмотря на то, что этот сезон Сосьедад начал откровенно провально, набрав в трёх турах лишь два очка, заслуги команды в предыдущей кампании, где она дошла до полуфинала Кубка Испании и 1/8 Лиги Европы, всё равно заставляют воспринимать её как соперника, который потенциально может дать бой Реалу. А вот сможет ли реально - покажет только игра.

Прогноз XSPORT.ua – победа Реала

19:00 Ювентус - Интер

В Серии А на данный момент сыграно всего два поединка, так что делать какие-то глобальные выводы сейчас, конечно, рано. Тем не менее, даже на такой короткой дистанции Интер не обошёлся безсенсационно потеряла очки. В предыдущем туре подопечные Кристиана Киву уступили Удинезе (1:2).

А вот Ювентус, по итогам стартовых матчей сезона, пока является одной из четырех команд, которые идут в чемпионате без потерь, а также одной из трех, которые в текущем сезоне еще не пропускали мячей.

В первом туре подопечные Игора Тудора после перерыва сумели дожать Парму (2:0), а во втором, также ближе к окончанию матча, вырвали минимальную победу над Дженоа (1:0). Так что, несмотря на то, что старая синьора стартовала с двух сухих побед, говорить о том, что эти успехи дались ей легко, все же не приходится.

Прогноз ХSPORT.ua – ничья

22:00 Атлетико - Вильярреал

Похожая ситуация, как с Сосьедадом, и с мадридским Атлетико: по статусу, безусловно, гранд, но старт сезона просто ужасный – ни одной победы и лишь два очка в трех стартовых турах. Удастся ли подопечным Диего Симеоне прервать эту ужасную серию в матче с Вильярреалом, который наоборот начал кампанию успешно и еще ни разу не проигрывал?

Прогноз ХSPORT.ua – ничья

22:00 Брентфорд - Челси

Брентфорд Егора Ярмолюка не может похвастаться такой победной серией, ведь из трех матчей АПЛ пока выиграл только один. Исправить эту ситуацию пчелы попробуют в домашнем противостоянии с Челси, однако задача очень непростая. В трех матчах текущего сезона синие пока не проигрывали и пропустили только один мяч, так что сопернику придется очень постараться, чтобы сломать их оборону.

Прогноз ХSPORT.ua – победа Челси

Воскресенье: дерби Манчестера и возможный дебют Ваната

13:30 Рома - Торино

Рома Артема Довбика после двух туров идет в чемпионате без потерь и пропущенных мячей, и точно захочет продолжить эту серию в домашнем противостоянии с Торино. Ну а мы хотим, чтобы украинский форвард получал больше игрового времени: не зря же боссы волков, несмотря на все сомнения, таки оставили его в команде.

Прогноз ХSPORT.ua – победа Ромы

15:00 Сельта - Жирона

После недавнего подписания Владислава Ваната Жирона стала самой украинской командой из топ-5 лиг, ведь теперь здесь выступает аж три украинца. Правда, начало сезона в исполнении каталонцев пока наводит на мысли о том, что остаться командой топ-лиги с такой игрой будет очень сложно. Смогут ли подопечные Мичела, наконец, набрать свои первые очки в этой кампании, и дебютирует ли за Жирону четвертый украинец в ее истории?

Прогноз ХSPORT.ua – Сельта не проиграет

18:15 ПСЖ - Ланс

В прошлом туре ПСЖ Илья Забарный прервал серию скучных побед 1:0 яркой игрой 6:3 в Тулузе. Для болельщиков это, конечно, намного интереснее, но для нашего соотечественника не очень: когда ПСЖ пропускает трижды, к защите всегда есть вопросы. Ну а у нас есть один вопрос: выйдет ли Забарный в стартовом составе на этот матч, или же снова уступит место на поле кому-то из партнеров?

Прогноз ХSPORT.ua – победа ПСЖ

18:30 Ман Сити - Ман Юнайтед

Несмотря на все несчастья МЮ, из последних четырех матчей против горожан они проиграли только один – и тот в серии пенальти. Ман Юнайтед начал кампанию 2025/26 как типичный Ман Юнайтед. Поражение от Арсенала (0:1) и ничья с Фулхэмом (1:1) с самого начала поставили красных дьяволов в положение скромного середняка, которому придется пробираться с низов до вершины турнирной таблицы.

Но если к подобным провалам в исполнении Юнайтед мы уже привыкли, то то, что Сити стартовал в новом сезоне еще хуже, стало откровенной неожиданностью. Началось для Ман Сити все очень хорошо – с разгромной победы над Вулверхэмптоном (4:0). Однако дальше было два поражения подряд: сначала дома от Тоттенхэма (0:2), а затем на выезде от Брайтона (1:2), где подопечные Пепа Гвардиолы пропустили решающий гол на последних минутах матча.

Несмотря на то, что в трех последних матчах, завершавшихся в игровое время, Юнайтед не уступал Сити, а два из них вообще выиграл, букмекеры снова считают явным фаворитом встречи именно команду Гвардиолы. Посмотрим, кто возьмет верх на этот раз и какого же цвета все-таки Манчестер.

Прогноз ХSPORT.ua – победа Ман Сити

В материале использованы фото Getty images