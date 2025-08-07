Бывший вратарь Шахтера Юрий Вирт в интервью сайту «Украинский футбол» поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы донецкой команды с греческим Панатинаикосом.

«Будем надеяться, что Шахтер не сбавит обороты. Мне все-таки кажется, что Панатинаикос – это не Бешикташ. На мой взгляд, Панатинаикос – более дисциплинированная команда, в которой также играет много иностранных футболистов.

У них опытный тренер – португалец Руй Витория. Плюс всем известен их стадион, на котором сумасшедшая поддержка. Все знают, как греки поддерживают свои команды, тем более, матч пройдет на Олимпийском стадионе, который вмещает 70 тысяч болельщиков, поэтому будет чрезвычайно трудно. Но, если Шахтер будет показывать ту же игру, что против Бешикташа, то шансы на положительный результат будут неплохие».