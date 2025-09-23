Павел Василенко

Действующие чемпионы Серии А сделали важный шаг в формировании будущего состава. Наполи объявил о продлении контракта с опытным вингером Маттео Политано до лета 2028 года.

32-летний футболист остается ключевой фигурой Наполи. Он присоединился к команде в январе 2020 года, сначала на правах аренды из миланского Интера, а уже в следующем сезоне стал полноценным игроком клуба.

За это время Политано провел 238 официальных матчей, в которых отметился 34 голами и 35 ассистами. Он дважды выигрывал чемпионат Италии – в 2023 и 2025 годах.

Продление контракта – четкий сигнал от Наполи: клуб не только сохраняет костяк команды, но и делает ставку на опытных игроков, которые уже доказали свою преданность и результативность.