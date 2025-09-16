Павел Василенко

После четырех лет в Париже Джанлуиджи Доннарумма неожиданно попрощался с ПСЖ. В последние дни трансферного окна итальянец перешел в Манчестер Сити за 30 миллионов евро. Как выяснилось, причиной стали провальные переговоры по новому контракту.

Спортивный советник парижан Луиш Кампуш объяснил, почему клуб отказался идти на уступки своему основному голкиперу.

«Клуб важнее любого игрока. Именно это изменилось в ПСЖ. Дело Доннаруммы было стечением обстоятельств, которые привели к этому решению, поскольку он просил зарплату на уровне старой системы оплаты труда ПСЖ, а не новой. Звезда – это клуб, вся группа игроков. Политика оплаты труда распространяется на всех. Стабильность клуба не изменится из-за одного игрока, который хочет быть другим», – подчеркнул Кампуш.

По его словам, переговоры с итальянцем стали первыми среди всех в команде, но они быстро зашли в тупик из-за финансовых требований вратаря.

Доннарумма уже успел удачно дебютировать в составе Манчестер Сити – в воскресенье его новый клуб разгромил Манчестер Юнайтед со счетом 3:0.

Тем временем ПСЖ оперативно нашел замену. Новым номером один стал 22-летний Лукас Шевалье, приобретенный из Лилля за 40 миллионов евро. Он уже сыграл пять матчей за парижан, трижды оставив свои ворота «на замке».