Трубін стал лучшим игроком матча против Спортинга по версии WhoScored
Голкипер сборной Украины не дал лиссабонцам реализовать пенальти
около 4 часов назад
Бенфика на выезде победила Спортинг в рамках 30-го тура чемпионата Португалии – 2:1.
В стартовом составе вышли голкипер «орлов» Анатолий Трубин, центральный полузащитник Георгий Судаков на поле не появился.
У Трубина 38 касаний мяча, 5 сейвов, 1 пропущенный гол, 5 подборов, 1 успешная игра на выходе, 1 жёлтая карточка, 16 потерь мяча, отдал 11 точных передач из 27 попыток и 1 отбитый пенальти.
Статистический портал WhoScored поставил Трубину оценку 8,2 – лучший игрок матча, Sofascore оценил игру украинца на 7,2.
