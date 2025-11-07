Полузащитник донецкого Шахтера Егор Назарина после матча третьего тура основного этапа Лиги конференций с исландским Брейдабликом (2:0) рассказал о насыщенном графике команды.

«У нас есть время для отдыха и все необходимое для восстановления, поэтому я бы не сказал, что существует физическая усталость. Тренер предоставляет игровую практику всем футболистам: один состав играет, другой также, поэтому, считаю, мы находимся в хорошем физическом состоянии несмотря на большое количество матчей. Мы знали об этом еще с лета, готовились, имели хорошую подготовку. Также сейчас тренировочный процесс физически неплох, поэтому все в хорошем состоянии.

Это свидетельствует лишь о том, что тренер доверяет каждому футболисту. Как видите, против «Легии» вышел, возможно, неожиданный для кого-то состав. Постоянно происходит ротация, играют разные составы, и это указывает на доверие со стороны тренера», — сказал Назарина в эфире MEGOGO.