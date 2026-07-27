Павел Василенко

Андреа Пирло окончательно не станет главным тренером сборной Италии. Его кандидатура больше не рассматривается, а ситуация уже грозит серьезными кадровыми изменениями внутри Итальянской федерации футбола.

После очередного провала Скуадры Адзурры в борьбе за выход на чемпионат мира в руководстве федерации произошли изменения. Леонардо и Паоло Мальдини получили руководящие должности и сделали ставку именно на Пирло как нового наставника национальной команды.

Впрочем, назначение сорвалось из-за скандала, связанного с сотрудничеством бывшего футболиста с российской букмекерской компанией. Из-за общественного резонанса и критики руководство федерации отказалось от этого варианта.

Сам Пирло подтвердил, что больше не претендует на должность.

«Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера сборной Италии», – написал он в своем Instagram.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, президент Федерации футбола Италии Джованни Малаго не дал согласие на назначение Пирло. Из-за этого запланированная встреча сторон была отменена.

Последствия этого решения могут быть очень серьезными. Сообщается, что Леонардо и Паоло Мальдини, которые активно продвигали кандидатуру Пирло, могут покинуть свои должности уже в ближайшее время. Если это произойдет, федерацию ждет новый этап кадрового кризиса, а поиски главного тренера сборной придется начинать фактически с нуля.