Стали известны возможные причины, по которым Украинская ассоциация футбола остановилась на кандидатуре Андреа Мальдеры, а не Мирона Маркевича в вопросе назначения главного тренера сборной Украины.

О ситуации вокруг выбора нового наставника национальной команды рассказал украинский футбольный журналист, комментатор и телеведущий Игорь Цыганык.

Львовское крыло, представленное вице-президентом УАФ Шевченко-Зисманом, было уверено, что сможет продвинуть кандидатуру Маркевича на пост главного тренера. Эту информацию даже доводили до журналистов. Я тоже думал, что все сложится – это выглядело как логичный вариант, мог бы получиться интересный тандем Маркевич – Андреа Мальдера.

Но из властных кабинетов поступил четкий сигнал: никаких кандидатов от львовской стороны. Шевченко дали карт-бланш на назначение, и он решил сделать ставку на своего бывшего помощника Андреа Мальдеру.