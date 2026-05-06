Назревает скандал! Стало известно, почему Шевченко не назначил Маркевича в сборную Украины
Ответ действительно шокирует!
около 1 часа назад
Стали известны возможные причины, по которым Украинская ассоциация футбола остановилась на кандидатуре Андреа Мальдеры, а не Мирона Маркевича в вопросе назначения главного тренера сборной Украины.
О ситуации вокруг выбора нового наставника национальной команды рассказал украинский футбольный журналист, комментатор и телеведущий Игорь Цыганык.
Львовское крыло, представленное вице-президентом УАФ Шевченко-Зисманом, было уверено, что сможет продвинуть кандидатуру Маркевича на пост главного тренера. Эту информацию даже доводили до журналистов. Я тоже думал, что все сложится – это выглядело как логичный вариант, мог бы получиться интересный тандем Маркевич – Андреа Мальдера.
Но из властных кабинетов поступил четкий сигнал: никаких кандидатов от львовской стороны. Шевченко дали карт-бланш на назначение, и он решил сделать ставку на своего бывшего помощника Андреа Мальдеру.
Напомним, Маркевич рассматривался на должность главного тренера сборной Украины на уровне Мальдеры.
