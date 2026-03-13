Названы самые дорогие аргентинские футболисты: Месси вне топ-10
Возглавил список форвард Атлетико Хулиан Альварес
около 3 часов назад
Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал рейтинг самых дорогих аргентинских футболистов в мире. В десятку самых ценных игроков не попал капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
Первое место в списке занял нападающий мадридского Атлетико Хулиан Альварес. Вторую позицию занимает форвард Интера Лаутаро Мартинес, а третьим стал полузащитник Челси Энцо Фернандес.
Топ-10 самых дорогих аргентинских футболистов по версии CIES:
Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид) — 118,8 млн евро
Лаутаро Мартинес (Интер) — 101,8 млн евро
Энцо Фернандес (Челси) — 101,6 млн евро
Франко Мастантуоно (Реал Мадрид) — 91,3 млн евро
Алехандро Гарначо (Челси) — 90,6 млн евро
Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид) — 89,4 млн евро
Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) — 60,8 млн евро
Нико Пас (Комо) — 48,6 млн евро
Хоакин Паничелли (Страсбург) — 43,0 млн евро
Кристиан Ромеро (Тоттенхэм) — 38,8 млн евро.
Динамо переиграло Оболонь в киевском дерби.