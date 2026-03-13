Денис Седашов

Защитник Никлас Зюле и полузащитник Салих Озджан покинут дортмундскую Боруссию в конце сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Генеральный директор Боруссии Ларс Риккен отметил, что переговоры с обоими футболистами прошли открыто и конструктивно.

Мы договорились с Никласом и Салихом, что расстанемся по окончании сезона. Ларс Риккен

Зюле выступает за Боруссию с лета 2022 года. За это время он провел 108 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Озджан также присоединился к клубу в 2022 году и провел 92 матча, сделав два ассиста.

