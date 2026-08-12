Павел Василенко

Килиан Мбаппе может в ближайшее время завершить многолетнее сотрудничество с американским спортивным гигантом Nike. Французский нападающий мадридского Реала работал с брендом еще с восьми лет, однако теперь их партнерство, похоже, подходит к концу.

По информации французских СМИ, Мбаппе якобы уже разорвал контракт с Nike в конце прошлого месяца. Это может открыть ему путь к сотрудничеству с одним из главных конкурентов американской компании.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Представители футболиста также не комментируют сообщения о завершении партнерства, поэтому неизвестно, какой именно бренд может стать его новым экипировщиком.

Сотрудничество Мбаппе с Nike началось, когда будущий чемпион мира был всего лишь восьмилетним мальчиком. За почти два десятилетия француз стал одним из главных лиц компании в мировом футболе.

Если информация о разрыве контракта подтвердится, для Nike это станет серьезной потерей. Мбаппе остается одной из самых узнаваемых футбольных звезд планеты, а его переход к конкурирующему бренду может оказать значительное влияние на рынок спортивной экипировки.