Денис Седашов

20-летний вингер каталонской Барселоны Руни Барги получил серьезное повреждение перед началом сезона-2026/2027.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, шведский футболист разорвал переднюю крестообразную связку колена. Из-за этого игрок пропустит от шести до семи месяцев.

Для Барги это уже не первая подобная травма — в сезоне-2023/2024 он уже пропустил 11 месяцев из-за проблем с коленом.

Напомним, ранее сообщалось о возможном трансфере вингера из испанского клуба из-за прихода в атакующую линию Барселоны Энтони Гордона и Карима Адейеми.

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