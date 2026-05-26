Сергей Разумовский

Бывший нападающий Динамо Артем Милевский высказался по поводу информации о том, что правый защитник киевского клуба Александр Караваев якобы подписал контракт с Шахтером. Его комментарий обнародовала пресс-служба ФК Игнис.

Милевский признался, что ему тоже в свое время поступало предложение перейти в донецкий клуб. По словам экс-форварда, это произошло еще в 2013 году, когда такой вариант ему озвучивал Дарио Срна. Тогда, несмотря на определенные недоразумения с президентом Динамо Игорем Суркисом, он все же не решился на такой шаг.

Честно говоря, в мое время мне и Дарио Срна предлагал перейти в Шахтер Донецк. Это было в далеком 2013 году, но я не решился на этот шаг, хотя у меня тоже тогда были легкие недоразумения с Игорем Михайловичем (Суркисом). Но я не решился на этот шаг. Перешел Мораес. Сейчас перешел Караваев. Мне сложно об этом говорить, потому что когда человек проводит 7 сезонов в «Динамо» Киев, становится динамовцем, это не очень так красит футболиста. Но, опять же, это его дело. Это на его совести, не мне это решать. Артём Милевский

Ранее сообщалось, что Шахтер предложил Караваеву существенно лучшие условия, чем он имеет в Динамо.