Сергей Разумовский

21 апреля в матче 34-го тура АПЛ Челси потерпел очередное сокрушительное поражение, уступив Брайтону на выезде со счетом 0:3.

Для лондонского клуба это уже пятое поражение с разницей в три мяча или больше за последние восемь матчей. Неудачная серия команды Лиама Росеньора началась 11 марта, когда Челси проиграл ПСЖ в Париже со счётом 2:5 в Лиге чемпионов. После этого «синие» также были разгромлены в ответном матче против французского клуба — 0:3, а в рамках Премьер-лиги уступили Эвертону на выезде 0:3 и Манчестер Сити дома с тем же счётом.

Примечательно, что ещё до поражения от ПСЖ последний случай крупного проигрыша Челси был зафиксирован лишь 14 февраля 2025 года — тогда команда, которую возглавлял Энцо Мареска, также проиграла Брайтону на выезде 0:3.

На данный момент положение Челси выглядит крайне тревожным. Команда имеет серию из пяти подряд поражений в АПЛ, а также проиграла семь из восьми последних матчей во всех турнирах.

Напомним, вингер Челси Михаил Мудрик рискует получить максимальную дисквалификацию в допинговом деле.