Не хватает Мудрика? Челси потерпел пять разгромов в последних восьми матчах
Сини переживают настоящую кризис, с которой не может справиться Росеньор
7 минут назад
21 апреля в матче 34-го тура АПЛ Челси потерпел очередное сокрушительное поражение, уступив Брайтону на выезде со счетом 0:3.
Для лондонского клуба это уже пятое поражение с разницей в три мяча или больше за последние восемь матчей. Неудачная серия команды Лиама Росеньора началась 11 марта, когда Челси проиграл ПСЖ в Париже со счётом 2:5 в Лиге чемпионов. После этого «синие» также были разгромлены в ответном матче против французского клуба — 0:3, а в рамках Премьер-лиги уступили Эвертону на выезде 0:3 и Манчестер Сити дома с тем же счётом.
Примечательно, что ещё до поражения от ПСЖ последний случай крупного проигрыша Челси был зафиксирован лишь 14 февраля 2025 года — тогда команда, которую возглавлял Энцо Мареска, также проиграла Брайтону на выезде 0:3.
На данный момент положение Челси выглядит крайне тревожным. Команда имеет серию из пяти подряд поражений в АПЛ, а также проиграла семь из восьми последних матчей во всех турнирах.
Напомним, вингер Челси Михаил Мудрик рискует получить максимальную дисквалификацию в допинговом деле.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05