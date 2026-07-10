«Не хватало агрессии и мастерства». Костюк объяснил, почему Динамо не смогло победить в Лиге Европы
Специалист проанализировал игру своих подопечных
около 3 часов назадПодписаться в
Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал ничью с румынской Университатей Клуж (0:0) в первом матче отбора Лиги Европы
«Мы создали моменты, но не смогли их реализовать. Впрочем, это лишь первый тайм этого противостояния.
Что касается игры, в первой половине встречи наша команда действовала весьма осторожно. Чувствовалась некоторая нервозность: недостаточно часто играли вперед, было много промежуточных передач. Соперник хорошо оборонялся, а нам не хватало агрессии, вертикальных передач и точности в завершающей фазе. Одновременно мы владели преимуществом, хорошо действовали в переходных фазах и после потери мяча практически не позволяли сопернику создавать опасные моменты.
Это позитивный момент, но в атаке не хватало индивидуального мастерства, уверенности и качества в завершении. Из-за этого мы не смогли забить свои мячи», – цитирует Костюка клубная пресс-служба.
Ответный матч состоится 16 июля в Румынии на стадионе «Клуж Арена». Начало игры запланировано на 20:30 по киевскому времени.
В случае прохождения румынского клуба киевляне во втором раунде квалификации ЛЕ встретятся с греческим ПАОКом.
Если же Динамо уступит Университате Клуж, то во втором квалификационном раунде Лиги конференций украинскую команду будет ждать норвежский Бранн.