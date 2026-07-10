Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал ничью с румынской Университатей Клуж (0:0) в первом матче отбора Лиги Европы

«Мы создали моменты, но не смогли их реализовать. Впрочем, это лишь первый тайм этого противостояния.

Что касается игры, в первой половине встречи наша команда действовала весьма осторожно. Чувствовалась некоторая нервозность: недостаточно часто играли вперед, было много промежуточных передач. Соперник хорошо оборонялся, а нам не хватало агрессии, вертикальных передач и точности в завершающей фазе. Одновременно мы владели преимуществом, хорошо действовали в переходных фазах и после потери мяча практически не позволяли сопернику создавать опасные моменты.

Это позитивный момент, но в атаке не хватало индивидуального мастерства, уверенности и качества в завершении. Из-за этого мы не смогли забить свои мячи», – цитирует Костюка клубная пресс-служба.