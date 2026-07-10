Павел Василенко

В четверг, 9 июля, Динамо открыло еврокубковый сезон для Украины домашним первым матчем против Университатя Клуж (0:0) в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы.

Этот результат принес Украине 0,5 очка, что после конвертации в таблице коэффициентов составляет 0,125 балла. Таким образом, Румыния обошла Украину, Венгрия увеличила отрыв еще на 0,125 балла, а Азербайджан и Хорватия сократили отставание на 0,625 и 0,125 балла соответственно.

Украина в таблице коэффициентов УЕФА опустилась с 21-й на 22-ю позицию после первой еврокубковой недели.

Динамо проведет ответный матч с Университатя Клуж в четверг, 16 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Позже свою борьбу в Европе, но в отборе к Лиге конференций, начнут ЛНЗ и Полесье. Во втором отборочном раунде третьего по силе евротурнира они встретятся с Гентом и Копенгагеном соответственно. Матчи пройдут 23 и 30 июля.