«Не нужно смотреть: о, это же Копенгаген!»: Ротань — о настрое Полесья на Лигу конференций
Игра пройдет 23 июля
около 1 часа назадПодписаться в
Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань поделился ожиданиями от противостояния с датским Копенгагеном во втором раунде квалификации Лиги конференций. Слова приводит пресс-служба команды.
Если сделать вывод по команде Копенгаген, конечно, это команда уровня Лиги чемпионов, группового этапа Лиги Европы, с опытом игры в еврокубках и с очень классными игроками. Но вы же понимаете, так как в еврокубках играет Копенгаген, с классной дисциплиной и организацией, такой командой хотим быть и мы.
Нам не нужно смотреть на эту команду как «о, это же Копенгаген!», потому что в том сезоне мы таким образом смотрели на Фиорентину: Фиорентина — финалист Лиги конференций, шансов нет. Как нет? Мы получили как раз с Фиорентиной опыт, который нам даст возможность с такими командами, как Копенгаген, быть уверенными в себе в первую очередь и уже от своей игры отталкиваться.
Первый матч между Полесьем и Копенгагеном состоится в четверг, 23 июля, в 21:00 по киевскому времени
На матч Полесье – Копенгаген в Лиге конференций назначен португальский арбитр.