Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань поделился ожиданиями от противостояния с датским Копенгагеном во втором раунде квалификации Лиги конференций. Слова приводит пресс-служба команды.

Если сделать вывод по команде Копенгаген, конечно, это команда уровня Лиги чемпионов, группового этапа Лиги Европы, с опытом игры в еврокубках и с очень классными игроками. Но вы же понимаете, так как в еврокубках играет Копенгаген, с классной дисциплиной и организацией, такой командой хотим быть и мы.

Нам не нужно смотреть на эту команду как «о, это же Копенгаген!», потому что в том сезоне мы таким образом смотрели на Фиорентину: Фиорентина — финалист Лиги конференций, шансов нет. Как нет? Мы получили как раз с Фиорентиной опыт, который нам даст возможность с такими командами, как Копенгаген, быть уверенными в себе в первую очередь и уже от своей игры отталкиваться.