Денис Седашев

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов после чемпионата мира-2026.

Больше всего в цене добавил полузащитник сборной Англии и Манчестер Сити Эллиот Андерсон — его стоимость выросла на €35 млн.

Игроки, которые больше всего подорожали после ЧМ-2026:

Эллиот Андерсон (Англия) — €110 млн (+€35 млн) Джуд Беллингем (Англия) — €160 млн (+€30 млн) Айюб Буадди (Марокко) — €80 млн (+€30 млн) Эрлинг Холанд (Норвегия) — €220 млн (+€20 млн) Ламин Ямаль (Испания) — €220 млн (+€20 млн) Килиан Мбаппе (Франция) — €200 млн (+€20 млн) Майкл Олисе (Франция) — €170 млн (+€20 млн) Хулиан Альварес (Аргентина) — €120 млн (+€20 млн) Морган Роджерс (Англия) — €110 млн (+€20 млн) Пау Кубарси (Испания) — €100 млн (+€20 млн) Брэдли Баркола (Франция) — €90 млн (+€20 млн) Гонсалу Рамуш (Португалия) — €50 млн (+€20 млн)

Напоминаем, что победителем ЧМ-2026 стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину (1:0).

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