Transfermarkt обновил стоимость игроков по итогам ЧМ-2026
Возглавляет рейтинг Эллиот Андерсон
около 2 часов назадПодписаться в
Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов после чемпионата мира-2026.
Больше всего в цене добавил полузащитник сборной Англии и Манчестер Сити Эллиот Андерсон — его стоимость выросла на €35 млн.
Игроки, которые больше всего подорожали после ЧМ-2026:
Эллиот Андерсон (Англия) — €110 млн (+€35 млн)
Джуд Беллингем (Англия) — €160 млн (+€30 млн)
Айюб Буадди (Марокко) — €80 млн (+€30 млн)
Эрлинг Холанд (Норвегия) — €220 млн (+€20 млн)
Ламин Ямаль (Испания) — €220 млн (+€20 млн)
Килиан Мбаппе (Франция) — €200 млн (+€20 млн)
Майкл Олисе (Франция) — €170 млн (+€20 млн)
Хулиан Альварес (Аргентина) — €120 млн (+€20 млн)
Морган Роджерс (Англия) — €110 млн (+€20 млн)
Пау Кубарси (Испания) — €100 млн (+€20 млн)
Брэдли Баркола (Франция) — €90 млн (+€20 млн)
Гонсалу Рамуш (Португалия) — €50 млн (+€20 млн)
Напоминаем, что победителем ЧМ-2026 стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину (1:0).
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