Форвард Мальорки Ведат Мурики был признан лучшим игроком чемпионата Испании по итогам января. Косоварский нападающий продемонстрировал отличную результативность, забив пять мячей в четырёх матчах, включая хет-трик в игре против Атлетика, завершившейся победой его команды со счётом 3:2. Ранее подобную награду Мурики получал только один раз в мае 2022 года.

В борьбе за звание лучшего футболиста месяца Мурики опередил украинского нападающего Жироны Владислава Ваната, который в январе отметился четырьмя голами. В номинанты также вошли Гонсалу Гуэдеш из Реал Сосьедад, Маркос Алонсо из Сельты и форвард Атлетико Александр Серлот.

В текущем сезоне Ванат провёл за Жирону 20 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт восемь забитых мячей и одну результативную передачу.

Ранее Жирона объявила заявку на матч Ла Лиги против Овьедо.