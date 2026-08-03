Сергей Разумовский

22-летний вратарь Юрий-Владимир Герета больше не будет выступать за Рух. Львовский клуб сообщил о договоренности с Карпатами о переходе голкипера. Трансфер состоялся на правах свободного агента, а контракт футболиста с новой командой рассчитан на три года.

Герета присоединился к системе жёлто-чёрных осенью 2020 года. За время пребывания в клубе вратарь прошел подготовку в юношеской системе, выступал за вторую команду и получил опыт игры на уровне основного состава.

В сезонах 2021/22 и 2022/23 Герета вместе с Рухом U-19 дважды становился чемпионом Украины среди юниоров. После этого голкипер в составе юношеской команды принял участие в матчах Юношеской лиги УЕФА, где провел шесть матчей.

В чемпионате Украины среди юниоров Герета сыграл 39 матчей за Рух U-19. Вратарь был важной частью команды, которая дважды подряд завоевывала золотые медали национального первенства.

За основную команду Руха Юрий-Владимир провел 37 официальных матчей. В восьми из них он не пропустил ни одного гола и помог львовянам сохранить свои ворота в неприкосновенности. Еще 23 поединка голкипер сыграл в составе Руха-2. В десяти встречах Герета оставлял поле без пропущенных мячей.

Напомним, воспитанник Руха забил в Лиге чемпионов. Тем временем сам львовский клуб провалил старт во Второй лиге.