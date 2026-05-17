Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью ответил, останется ли на посту наставника лиссабонцев несмотря на слухи о приглашении в Реал. Слова специалиста передает A Bola.

Не знаю. Когда узнаю — скажу. Да, шанс остаться есть. Мое желание — на следующей неделе посмотреть, что у меня есть. Объективно, у меня есть предложение о продлении контракта от Бенфики, за что я благодарен так же, как и за возможность тренировать Бенфику, которую мне дали несколько месяцев назад. Но в последние недели я не хотел сосредотачиваться на своем будущем, на том, что говорят или не говорят — никто из нас не дурак. Очевидно, что что-то существует, но, как я уже сказал, подписанного контракта нет, контракта на столе нет, разговоров между мной и президентом Реала не было, как и разговоров между мной и кем-то важным в структуре клуба. На данный момент единственная реальная и конкретная вещь — это предложение продолжить сотрудничество от Бенфики.

Руи Кошта заключил со мной контракт, когда я пришел сюда, и мы согласились включить пункт, который этически защищал нас в случае возможного поражения президента Руи Кошты на выборах. У меня контракт еще на один год, никто не обязывал Бенфику продолжать соглашение, но, не продлив его, мы оставили этот пункт открытым еще на несколько дней. Он дает мне возможность уйти, если таково будет мое решение. Но я абсолютно не имею никаких претензий к президенту. Именно мы согласились на такой тип контракта. Фактически, сейчас у меня есть еще один год контракта.

На данный момент — 99 процентов, что я останусь в Бенфике, потому что у меня контракт и предложение, которое я еще не видел, но мой агент сказал мне, что это отличное предложение. Со стороны Реала на данный момент у меня ничего нет. Но, очевидно, повторю: никто из нас не дурак. Единственное, что сейчас есть, — это разговоры между Жорже Мендешем, агентом, и Реалом и его структурой.

Я попрощался с игроками очень общо: пожелал лучшего чемпионата мира тем, кто туда едет, и хорошего отпуска тем, кто не едет. И сказал им, что без проблем могу признать: я горжусь этой раздевалкой, имею огромную гордость за Бенфику из Сейшала. Вокруг этой группы есть только хорошие вещи — организация, дисциплина, дружба, радость от совместной работы, достоинство, уважение к Бенфике. Третье место даже близко не отражает той работы, которая там была выполнена. У меня болит сердце, когда я слышу оскорбления при приезде или отъезде со стадиона, с трибун. Мне больно за этих ребят, которые единственное, что уносят домой в этом сезоне, — это честь быть единственной непобежденной командой в европейских лигах. Это много говорит об этой группе.

Возможно ли отказаться Реалу? Это зависит от предложения, от того, чего они от меня хотят. Я хочу иметь свое время, чтобы проанализировать, подумать и принять решение самостоятельно. Бенфика — это Бенфика, и то, что я чувствую к Бенфике, уже невозможно скрыть. Но это моя карьера, посмотрим, что будет. Да, Особенный готов снова атаковать титулы. Особенный готов.