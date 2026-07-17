Павел Василенко

За несколько дней до финала чемпионата мира между Испанией и Аргентиной организаторы столкнулись с неожиданной проблемой. Дым от масштабных лесных пожаров в Канаде накрыл Нью-Йорк и Нью-Джерси, вынудив власти внимательно следить за качеством воздуха накануне главного матча турнира.

В четверг значительную часть Манхэттена покрыл густой дымовой завесой, и жителям, особенно людям с заболеваниями дыхательной системы, рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе. Основным показателем остается индекс качества воздуха AQI, который может существенно изменяться в зависимости от направления ветра.

В ФИФА пока не говорят о возможном переносе финала, однако стадион «МетЛайф» находится под постоянным мониторингом. В то же время организация не раскрывает, какой именно уровень загрязнения станет основанием для изменения графика матча.

NEW: NYC issues a Code Red air quality alert as smoke blankets the region; breathing the air is equivalent to smoking 10 cigarettes. pic.twitter.com/8Sn9kmzD96 — Scope Report (@ScopeReport_) July 16, 2026

Несмотря на тревожную ситуацию, синоптики настроены оптимистично. По прогнозам, дожди и холодный атмосферный фронт, которые ожидаются накануне финала, должны очистить воздух над Нью-Йорком и Нью-Джерси. Если погодные условия не изменятся, решающий матч чемпионата мира состоится по расписанию. В то же время специалисты подчеркивают, что ситуация зависит от ветра, поэтому показатели качества воздуха будут контролироваться до самого стартового свистка.

Финальный матч ЧМ-2026 Испания – Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.