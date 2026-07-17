Владимир Кириченко

FIFA определила судейскую бригаду, которая будет работать на финальном матче чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Испании. Об этом сообщает официальный сайт FIFA.

Главным арбитром матча назначен 46-летний словенец Славко Винчич.

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

На линиях ему будут помогать соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Обязанности резервного арбитра будет выполнять Адхам Махадме, а резервным ассистентом назначен Мохаммад Аль-Калаф. Оба они представляют Иорданию.

Финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля в Нью-Йорке, начало в 22.00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что шоу Мадонны и Бибера может сорвать финал чемпионата мира-2026.