Стало известно, какая бригада арбитров будет работать на финале ЧМ-2026 по футболу
Главным судьей будет 46-летний словенец
около 4 часов назадПодписаться в
Славко Винчич / Фото - Yahoo
FIFA определила судейскую бригаду, которая будет работать на финальном матче чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Испании. Об этом сообщает официальный сайт FIFA.
Главным арбитром матча назначен 46-летний словенец Славко Винчич.
На линиях ему будут помогать соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Обязанности резервного арбитра будет выполнять Адхам Махадме, а резервным ассистентом назначен Мохаммад Аль-Калаф. Оба они представляют Иорданию.
Финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля в Нью-Йорке, начало в 22.00 по Киеву.
Ранее сообщалось, что шоу Мадонны и Бибера может сорвать финал чемпионата мира-2026.