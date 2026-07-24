Павел Василенко

Журналист и инсайдер Игорь Бурбас поделился подробностями нового контракта полузащитника киевского Динамо Николая Шапаренко, который футболист подписал в ходе прошлого сезона.

В эфире своего ютуб-канала BurBuzz Бурбас заявил, что был приятно удивлён уровнем финансовых условий, которые предложил киевский клуб. По его словам, зарплата Шапаренко соответствует уровню ведущих исполнителей донецкого Шахтера.

«Я удивился, когда узнал из проверенных, достоверных источников, от трех источников зарплату самого высокооплачиваемого в Динамо Николая Шапаренко. Это зарплата уровня донецкого Шахтера. Я никогда не думал, что в Динамо столько дают», – сказал Бурбас.

По информации журналиста, по новому соглашению 27-летний хавбек получает 1,5 миллиона долларов за сезон. При этом контракт предусматривает постепенное увеличение оклада – с каждым последующим сезоном зарплата футболиста будет расти.

В текущем сезоне Шапаренко уже провел три матча за Динамо. Его действующий контракт с киевским клубом рассчитан до конца 2030 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского полузащитника в восемь миллионов евро.