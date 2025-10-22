Голкипер Динамо Руслан Нещерет перед матчем второго тура общего этапа Лиги конференций против Самсунспора высказался относительно ужасной серии киевлян с одной победой в семи матчах. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Думаю, нас справедливо критикуют, ведь вы сами видите результаты. Но я считаю, что бывают матчи, когда просто у нас не залетает, а у соперников залетает. У нас, можно сказать, такая черная полоса. Но, видите, в чемпионате мы не проигрываем, но и не выигрываем.

Поэтому я считаю, что последнюю игру мы провели на достаточно высоком уровне – просто не повезло. А в команде мы профессионалы, должны делать свою работу, не обращать внимания на критику и стараться делать то, что приносило нам результат.

Четыре утраты побед на последних минутах? Обычно такое бывает, на последних минутах пропускаем, потому что происходит какая-то потеря концентрации, и пропускаем в тех моментах, когда не должны этого делать.