Будущее бразильского форварда Реала Родриго остается неопределенным, так как после окончания сезона он может рассмотреть вариант смены клуба. Об этом сообщает журналист Экрем Конур, подчеркивая, что Интер внимательно отслеживает ситуацию вокруг игрока в мадридской команде.

Кроме миланцев, интерес к нападающему приписывают лондонским Арсеналу, Челси и Тоттенхэму, а также саудовскому Аль-Хилялю. При этом сам Родриго, по имеющимся данным, хотел бы продолжить карьеру в Реале, однако рассчитывает на стабильное место в стартовом составе и не намерен мириться с ролью резервиста.

В сезоне-2025/26 25-летний футболист провел 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал шесть результативных передач. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро, тогда как летом 2024 года бразилец оценивался в 110 миллионов.

Ранее сообщалось, что Реал рассматривает возможность трансфера хавбека Ман Сити.