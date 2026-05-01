Сергей Разумовский

Украинская ассоциация футбола и Футбольная ассоциация Королевства Нидерландов официально заключили Меморандум о сотрудничестве, который открывает новый этап партнерских отношений между двумя футбольными организациями.

Документ был подписан накануне 76-го Конгресса ФИФА, который проходит в Ванкувере. В церемонии приняли участие руководители обеих ассоциаций. Украинскую сторону представляли президент УАФ Андрей Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко, тогда как от нидерландской федерации соглашение подписали президент Франк Паув и генеральный секретарь Гейс де Йонг.

Этот меморандум имеет особое значение, так как Футбольная ассоциация Нидерландов очень редко заключает подобные соглашения с другими федерациями. Для Украинской ассоциации футбола это очередной шаг в расширении международного сотрудничества с ведущими футбольными структурами мира, что свидетельствует о росте авторитета украинского футбола на международной арене.

В рамках партнерства стороны планируют сотрудничать по нескольким направлениям. В частности, речь идет о развитии системы подготовки тренеров, обмене опытом в сфере детско-юношеского и женского футбола, совершенствовании управления футбольными структурами, а также улучшении организации футбольной деятельности в целом.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет цифровая трансформация. Нидерландская футбольная ассоциация считается одним из лидеров в сфере цифровизации футбольных процессов, поэтому украинская сторона заинтересована в обмене опытом и внедрении современных цифровых решений. УАФ уже определила цифровое развитие одним из приоритетов модернизации украинского футбола, и сотрудничество с нидерландскими коллегами может существенно помочь в этом направлении.

В Нидерландах также отмечают устойчивость украинского футбола, который продолжает функционировать и развиваться даже в сложных условиях последних лет. Несмотря на все вызовы, Украинская ассоциация футбола сохраняет активную международную деятельность и работает над дальнейшим развитием игры в стране, что вызывает уважение у европейского футбольного сообщества.

Президент УАФ Андрей Шевченко подчеркнул, что такое сотрудничество имеет большое значение для будущего украинского футбола.

Мы высоко ценим дружбу и поддержку ФА Королевства Нидерландов. Это соглашение открывает новые возможности для обмена опытом, повышения профессионального уровня наших специалистов и построения еще более сильного украинского футбола в будущем. Андрей Шевченко

