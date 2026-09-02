Павел Василенко

Последний день трансферного окна в Англии традиционно полон драмы, но история вингера Лиона Малика Фофаны больше напоминала голливудский сценарий. Три клуба, два частных самолета, огромные менеджерские комиссионные и абсолютный хаос сопровождали трансфер бельгийца.

Сначала поздний интерес к 21-летнему Фофане проявил Арсенал, который искал левого вингера. Однако «канониры» отказались платить 35 миллионов евро, которые требовал Лион.

Тогда в борьбу вступил Сандерленд. Клуб согласовал пакет на 35 миллионов евро, подготовил пятилетний контракт и назначил игроку медосмотр. Казалось, трансфер решен. Но Кристал Пэлас предложил Лиону уже 39 миллионов, после чего французы сообщили Сандерленду, что сделка больше не действительна.

Клуб Фофаны даже подготовил два частных самолета – в Лондон и на северо-восток Англии. Сначала футболист выбрал рейс в Лондон, но Сандерленд повысил предложение и увеличил комиссию его представителям. Вингеру сообщили, что он должен лететь в Сандерленд, оставив Кристал Пэлас без информации о его местонахождении.

Кристал Пэлас снова поднял ставки, увеличив зарплату и уравняв агентский пакет. Фофана тем временем прошел медосмотр в Лионе, не зная, за кого в итоге будет играть.

Ключевым стал приезд владельца Сандерленда Кирила Луи-Дрейфуса. Личный разговор убедил бельгийца. За час и шесть минут до закрытия окна Фофана приземлился в Сандерленде и подписал контракт.