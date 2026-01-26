Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл поделился мнением о выступлениях команды под руководством Майкла Кэррика после двух ярких побед в чемпионате Англии.

В 23-м туре Премьер-лиги манкунианцы одолели Арсенал со счетом 3:2, а 17 января уверенно обыграли Манчестер Сити 2:0.

Майкл Керрик заслуживает огромной похвалы, как и игроки за то, что они сделали. Они отреагировали на всё, что им сказали. Мы не знаем, что именно говорили на тренировках, но команда реагирует так, как не реагировала раньше.

Почему это произошло? Можно строить предположения бесконечно. Рубен Аморим, возможно, сидит дома и думает, что за чертовщину он сейчас видит в исполнении этих футболистов. Я уверен, что он, как и все мы, удивлен такими изменениями, но на прошлой неделе магия вернулась.

Кажется, в клуб снова вернулась магия, ощущение того, как нужно играть агрессивно, с риском, забивать замечательные голы, атаковать на скорости и проводить контратаки. Это выглядит правильно.

И я думаю, что прошлая неделя показала нам одну вещь, независимо от того, что произойдет дальше: именно так должен играть Манчестер Юнайтед, потому что за этой командой просто приятно наблюдать.

Возможно, в этом сезоне это не приведет к выходу в Лигу чемпионов, возможно, на следующей неделе они проиграют Фулхэму. Кто знает, что может произойти? Хотя, кстати, я не думаю, что они проиграют. Я считаю, что теперь они финишируют в зоне Лиги чемпионов, — передает слова Невилла Sky Sports.